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DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm

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İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm
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İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi’yle küresel Isınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

İran'da Sajjad Navidi adlı mimar iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti.

Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmayı hem de penguenlerin tabiatını korumayı amaçlayan, igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi.

İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde dizayn etti.

Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşa etmeyi amaçladı.

Sualtındaki yapının buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.

'Penguen Koruma Sistemi’ adı verilen konsept ile Navidi'nin penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi.

İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm

İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm

İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm

İranlı mimardan küresel ısınmaya çözüm


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