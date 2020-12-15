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Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi

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Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi
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TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve vadi tabanına inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi.

Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi
Tunceli, zengin bitkisi örtüsü, doğal güzellikleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da gözdesi oluyor. Mazgirt ilçesinde bulunan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı dağlık kesimde yiyecek bulmakta zorlanan, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri, Peri Vadisi'nin tabanına doğru ilerlemeye başladı. Boynuzları 1,5 metreyi bulan ve yöre halkı tarafından 'kutsal' kabul edilen dağ keçilerinin vadiye inişi, havadan görüntülendi.
Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi

'BU DAĞLARIN OLMAZSA OLMAZI'

Yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, 25 yıldır dağ keçilerini takip ettiğini belirterek, "Bu vadi doğal ve yaban hayatı bakımından çok zengin faunaya sahip bir yer. Dağ keçilerinin burada olmasından dolayı bir zincir oluşmuş burada. Kurdundan vaşağına, sansarından su samuruna kadar bir döngü halinde yaşıyorlar. Dağ keçileri burada daha yoğunlukta bulunuyor. Burası bu coğrafyadaki yabani hayatı en güzel ve en kolay bir şekilde izleyeceğiniz bir yer. Çok asil ve güzel hayvanlar. Bu dağların ve vadilerin olmazsa olmazı bu dağ keçileridir" dedi.

'TETİĞE DEĞİL DEKLANŞÖRE BASIN'

Son yıllarda hayvan popülasyonunda azalma olduğunu kaydeden Narin, "Bunları korumamız lazım. Birkaç yıl önce buraya geldiğimizde sayıları çok fazlaydı. Bugünlerde gezdiğimizde sayılarında düşüklük olduğunu görüyoruz. Gerek insan eliyle gerek duyarsızlıktan dolayı böyle oluyor. Lütfen tetiğe basmayın, deklanşöre basın. Onların fotoğraflarını çekin, saatlerce izleyin. Bence onlara kıymaktansa onları çoğaltmak daha güzel" diye konuştu.

Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi

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