Yönetmen, Mardin'de yakalandığı koronavirüste yaşadıklarını belgesel yaptı

Mardin'de yaşayan, yurt içinde ve yurt dışında 35 belgesele imza atan yönetmen Haydar Demirtaş, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince PCR testi yaptırdı. Tek başına yaşayan Demirtaş, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Demirtaş, 14 günlük karantina sürecinde yaşadıklarını kameraya çekerek belgesel haline getirdi. Test sonucunun pozitif çıktığını duyduğu an çok korktuğunu, bunun yanında hastalığı başkalarına da bulaştırmış olabileceğini endişesini taşıdığını belirten Demirtaş, "İlk olarak kas ağrılarım olmaya başladı. Sonra boğaz ağrım başladı. İster istemez ölüm korkusunu yaşadım ve bunun her evresini çekip belgesel yaptım" diye konuştu.



Irak, İran, İsrail, Filistin ve Lübnan'da belgeseller çektiğini dile getiren Demirtaş, koronavirüs sürecinde moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını anlatarak, "Benim en çok inandığım şey şuydu; Moralimin yüksek olması gerekiyordu. Testimin pozitif çıktığını duyduktan sonra moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bir arkadaşım, telefonla konuşurken, 'Sen bir belgeselcisin, bunu da kayıt altına alıp, belgeselini yapsana' dedi. Ondan sonra yaşadıklarımı kayıt altına almaya başladım. Aile hekimi arıyordu. Annem, kardeşlerim kapıya yemek getirmesi, ev içerisinde yaptıklarım, ilaç kullanma sürecini gibi şeyleri çektim. Toplamda 7 saatlik bir çekim oldu. Montajın ardından 1,5 saate düşürdük" dedi.





'ÖLÜM KORKUSU İSTER İSTEMEZ OLUYOR'



Koronavirüsten kurtulduğu için mutlu olduğunu ve o süreçte ister istemez ölüm korkusu yaşadığını anlatan Demirtaş, şunları söyledi:



"Yeniden doğdum, diyebilirim çünkü bu hastalıktan çok insan öldü. Bizim bir arkadaş vefat etti. Koronavirüsten sonra hasar kalan oldu. Tat alma duyusunu kısmen kaybeden oldu. Tabi insan bir hastalıktan kurtulunca yeniden doğmuş gibi oluyor. Koronavirüse yakalandığım ilk anda bir kas ağrısı oldu. Sonra aşırı bir boğaz ağrısı ve terleme oldu. Ben onu hissettikten sonra hastaneye gitmeye karar verdim. Çünkü belirtileri vardı. Ben soğuk algınlığı diye tahmin etmiştim. Doktorlar, 'Testinizi de yapalım, ne olur ne olmaz' dedi, 1 gün sonra pozitif çıktım."