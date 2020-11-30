Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler

Çamlıhemşin ilçesinde Yukarı Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar ve arkadaşları karla kaplı yaylada gezintiye çıktı. Bu sırada bir tilkiyle karşılaşan grup, hayvanı poğaça ile besledi. Tilki, son parçayı da alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.