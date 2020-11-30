MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriYaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
GeriGüncel Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Abone Olgoogle-news

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Kavrun Yaylası'nda gezinti yapan bir grup, karşılarına çıkan tilkiyi poğaça ile besledi. Tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Çamlıhemşin ilçesinde Yukarı Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar ve arkadaşları karla kaplı yaylada gezintiye çıktı. Bu sırada bir tilkiyle karşılaşan grup, hayvanı poğaça ile besledi. Tilki, son parçayı da alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle