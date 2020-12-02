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Ali GÜNDOĞAN/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı

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Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı
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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sarp kayalıklardan düşüp yaralanan yaban keçisi, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı
Köyceğiz ilçesi Ekincik mevkisinde pazartesi günü, saat 11.30 sıralarında yaralı bir yaban keçisi bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 7 kişilik ekip, ormanda bir kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından keçiye ulaştı. Erkek yaban keçisi, özel taşıma aparatlarıyla bulunduğu yerden alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne ait kamyonetteki havalandırmalı özel kafese kondu. Muğla Hayvan Hastanesi'ne getirilen yaban keçisinin düşme sonucu başından yaralandığı tespit edildi. Hayvanın, tedavisinin ardından ormana bırakılacağı bildirildi. 

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