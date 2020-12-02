Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı

Köyceğiz ilçesi Ekincik mevkisinde pazartesi günü, saat 11.30 sıralarında yaralı bir yaban keçisi bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 7 kişilik ekip, ormanda bir kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından keçiye ulaştı. Erkek yaban keçisi, özel taşıma aparatlarıyla bulunduğu yerden alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne ait kamyonetteki havalandırmalı özel kafese kondu. Muğla Hayvan Hastanesi'ne getirilen yaban keçisinin düşme sonucu başından yaralandığı tespit edildi. Hayvanın, tedavisinin ardından ormana bırakılacağı bildirildi.