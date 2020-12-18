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Güncel
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı

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Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı
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BİNGÖL Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Kurt (43), 1900 metre yükseklikte yamaç paraşütü ile yaptığı uçuşla, koronavirüs tedbirlerinin yazılı olduğu afişle uyarıda bulundu.

Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı
Bingöl Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan yamaç paraşütü tutkunu Mustafa Kurt, merkeze bağlı Gözeler köyünde 1900 metre yükseklikten uçarak, açtığı afişle koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu. Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konusunda uyarıda bulunan Kurt, "Öğrencilerin sağlığını düşünüyoruz. Sağlığınız için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyunuz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" sözleriyle öğrencilere de mesaj verdi. 

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