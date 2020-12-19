Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar

Elazığ’dan kente gelen bir grup doğasever, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için buğday yüklü torbayı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na çıkarttı. Doğaseverler burada yemleme yaptı.



Düzgün Baba Dağı'na yaban hayvanları için çıktıklarını söyleyen Ayetullah Yıldız, "Yaban hayvanları için buğday getirdik. Amacımız yaban hayvanları olumsuz hava şartlarında yemsiz bırakmamak" dedi.