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Güncel
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Van'ın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak

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Van'ın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak
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VAN'a gelen Fransız ve İsviçreli turistler, Gevaş ilçesinde bulunan, 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanarak, kayak yaptı.

Vanın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan, 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı zirvesine tırmanıp, kayak yapan turistler, Van Gölü manzarası ile fotoğraf çekti. Kayak tutkunu Fransız Clarisse Bauwens ile İsviçreli Jules Dutour'un Türkiye dahil farklı ülkelerdeki 400'e yakın noktada kayak yapmak için karavanlarıyla yola çıktığı öğrenildi. Macerasever turistler, Van Gölü manzarasına hayran kaldıklarını, Artos Dağı zirvesinde kayak yaptıklarını belirtti.
Vanın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak

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