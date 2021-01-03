Van'da sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamada sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Bu kapsamda Erciş Belediyesi de sokak hayvanlarını unutmayarak birçok noktaya mama ve su bıraktı.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara yem bırakıldığını belirten Belediye Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış günlerinde yiyeceğe daha çok ihtiyaçları var. Bizler de Erciş Belediyesi olarak onların hayatta kalmaları için şehir içinde ve dışında ulaşabildiğimiz yerlere mama ve su bırakıyoruz" dedi.