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Güncel
VAN (İHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı

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Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
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Van’da gün batımıyla birlikte sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının muhteşem dansı güzel görüntüler oluşturdu.

Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
Van Gölü üzerinde gün batımına yakın bir saatte gökyüzüne bakan vatandaşlar, sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının eşsiz görüntüsüyle karşılaştı. Sığırcık kuşların gökyüzünde figürler çizerek dans edişi görenleri hayran bıraktı. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen sığırcık kuşlarının görsel şöleni izleyenleri mest etti.
Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırırken, yüzlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenkli dansını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.

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