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Güncel
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

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Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
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TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçları ile çevrili gölde seyirlik manzaralar oluştu. Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. 

Esnaf Uğur Kırbıyık, "Uzungöl'e yağan kar sonrası birçok ziyaretçi bu güzelliği görmeye geldi. Uzungöl zaten güzeldi kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe büründü" dedi.
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

 

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