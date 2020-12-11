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AMASYA (İHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı

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Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
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Amasya’nın Suluova ilçesinde bir güvercin belediye binasına sığındı.

Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
Koridorda dolaşan güvercini tutarak bir süre inceleyen santral görevlisi uçamadığını fark edince durumu telefonla Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine bildirdi.
Güvercinin beslenip tedavisinin yapılması sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, duyarlı personelini tebrik etti.

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