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Hürriyet
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TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Tunceli’de flamingo görüntülendi

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Tunceli’de flamingo görüntülendi
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Tunceli’de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi.

Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünde doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş tarafından flamingo görüntülendi. Flamingoyu daha önce bölgede görmediğini aktaran Boztaş, muhtemelen göç yolunda sürüden ayrıldığını belirtti.
Daha önce vaşak, dağ keçisi, 200’e yakın kuş türünü fotoğrafladığını aktaran Boztaş, “Flamingoların Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayıp kışın yaklaşmasıyla daha sıcak bölgelere göç ettiğini biliyorum. Köyümüzde daha önce flamingoya denk gelmedim. Bu birey muhtemelen göç yolunda sürüden ayrılmış diye düşünüyorum” dedi.

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