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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Topladığı ve satın aldığı yiyeceklerle sokak hayvanlarına bakıyor

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Topladığı ve satın aldığı yiyeceklerle sokak hayvanlarına bakıyor
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Necdet Demirat, satın aldığı ve çevreden topladığı yiyecekler ile her gün sokak hayvanlarını besliyor.

Topladığı ve satın aldığı yiyeceklerle sokak hayvanlarına bakıyor
Tavşanlı'da oturan Necdet Demirat, yeme yerlerinden satın aldığı ve çevreden topladığı yiyecekleri her gün özellikle kırsal mahallelerdeki sokak hayvanları için bırakıyor. Kırsal kesimdeki sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Demirat, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Kırsalda yaklaşık 3 bin köpek olduğunu aktaran Demirat, “Sokak kısıtlamalarının yaşandığı bugünlerde bazen bu besleme alanında mama olmadığını görünce kendimiz takviye yaparak sokak köpeklerini besliyoruz. Sabah saatlerinde ilçemiz mahalle aralarında belediyenin sokak hayvanları için yapmış olduğu kutulardan ve kendimiz de alabildiğimiz kadar yiyecek alarak kırsal alanda sahipsiz canlarımızı besliyoruz. Bölgede 3 bine yakın köpek var. Bu köpeklere bakmak oldukça zor. Yapılması gereken bu köpeklerin kısırlaştırılması. Birçok sahipsiz canımız da kış gelmesi nedeni ile açlık ile baş başa kalıyor. Yeni doğmuş olanların da tedavi edilmesi gerekir” dedi.
Topladığı ve satın aldığı yiyeceklerle sokak hayvanlarına bakıyor

 

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