Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli
KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan Belediyesi’nde görevli temizlik personelleri yolda yaralı şahin buldu. Şahin, tedavisi için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akbayır Mahallesi'nde çöp konteynırlarını temizlerken yol kenarında bir şahin olduğunu fark etti. Yanına gittiklerinde şahinin yaralı ve uçmadığını fark eden temizlik personelleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği’ne bilgi verdi.
Bunun üzerine yaralı şahin görevliler tarafından alınarak Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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