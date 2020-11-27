MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriTemizlik personelinden yaralı şahine yardım eli
GeriGüncel Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan Belediyesi’nde görevli temizlik personelleri yolda yaralı şahin buldu. Şahin, tedavisi için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akbayır Mahallesi'nde çöp konteynırlarını temizlerken yol kenarında bir şahin olduğunu fark etti. Yanına gittiklerinde şahinin yaralı ve uçmadığını fark eden temizlik personelleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği’ne bilgi verdi.

Bunun üzerine yaralı şahin görevliler tarafından alınarak Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle