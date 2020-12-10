Syedra Antik Kenti'ne turist ilgisi

Alanya- Gazipaşa yolunun 20'nci kilometresinde Seki Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde birçok farklı döneme ait eserler barındıran Syedra Antik Kenti, turizme kazandırılıyor. Özellikle son iki yıldır yürütülen kazı çalışmalarıyla tarihinin M.Ö. 9'uncu yüzyıla kadar uzandığı öğrenilen Syedra Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarla Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

İLK KAZI ÇALIŞMASI 94- 99 YILLARI ARASINDA YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteğiyle çalışmaları sürdürülen Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ilk olarak 1994-1999 tarihleri arasında kurtarma kazıları şeklinde yapıldı. Antik kentte bulunanlar arasında kaynak mağarası, temiz su için oluşturulmuş alt yapı sistemleri, sütunlu cadde, vaftiz mağarası, havuzlar ve sarnıçlar yer alıyor.

M.Ö. 9'UNCU YILA AİT BULUNTULAR VAR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, kentin tarihçesinin yeni buluntularla M.Ö. 9'uncu yüzyıla kadar uzandığını söyledi. Doç. Dr. Ergürer, "Syedra şu anda daha çok Roma ve Bizans kalıntılarıyla anlaşılabilen ancak daha erken dönemlere de gittiği tespit edilen bir kent. Burası 2019 yılında uzun süre ara verdikten sonra Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında ilk kazı çalışmaları başladı. 2020 yılında da benim başkanlığımda çalışmalar devam ediyor. Syedra Antik Kenti son çalışmalara kadar M.Ö. 3'üncü yüzyıldan başlayan bir tarihe sahipti. Ancak ele geçen yeni buluntularla M.Ö. 9'uncu yüzyıla kadar gittiği anlaşılıyor" dedi.

'SYEDRA BİR KOMPLEKS'

Syedra Antik Kenti'nin birçok Roma kenti gibi bünyesinde birçok mimari yapıyı barındırdığını aktaran Doç. Dr. Ergürer, hamamları, tiyatroları, meclis binası, kiliseleri, sütunlu caddesi, dükkanları ve agora gibi yapıların bu kentte yer aldığını ifade etti. Doç. Dr. Ergürer, kentte bulunan yapılarla ilgili, "Bu kentte bu yapıların olmasının farklılığı, zor bir coğrafyada yani eğimli bir araziye bunların yerleştirilmiş olması. Bu jeolojik yapıya bu kentin mimarı yapılarını uydurmuşlar. Hem de jeolojik yapıyı zorlayarak mimari yapıları yerleştirmişler. Bu anlamda özel bir kent. Bunun dışında kentin en büyük yapılarından birisi Roma hamamı. Burası bir kompleks. Jimnaziyumu, sporcu alanı, onların müsabakalarını yaptıkları yerler ve hamamlarıyla beraber büyük bir kompleks olarak görüyoruz. Mezarları, mezarlık binaları çok görkemli. Kentin batısında büyük bir giriş kapısı var. Bu yapılar dışında en göze çarpan yapılardan birisi vaftiz mağarası olarak adlandırdığımız yapı. Doğal bir mağara içerisine oluşturulmuş, iki tarafı duvar örülmüş, ortasına da apsis ve vaftiz havuzu yapılarak değişik bir mimari ortaya çıkmış. Bu bölgede bunun başka bir örneğine rastlamıyoruz. Bu açıdan bizim için önemli. Aynı zamanda kaynak mağarası dediğimiz bir alan var. Bu da doğal bir kaynak suyu. Bu kaynak suyunun kentin tarımı için biriktirildiği, buradan çıkan suyun kanallarla büyük sarnıçlarda biriktirilerek kullanıldığı tespit edilmiş. Bunlar kentin özel yapıları" diye konuştu.

'SÜTUNLU CADDENİN ÜZERİNDE MECLİS BİNASI VAR'

Syedra Antik Kenti'nde 2020 yılında yapılan kazı çalışmalarında bir meclis binası olduğunu tespit ettiklerini aktaran Doç. Dr. Ergürer, şunları söyledi:

"Kentte yazıtlar vardı ancak bu yazıtlardan yola çıkarak genellikle kentin aşağısında bulunan tiyatroyla bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Ancak 2019 kazı sezonu sonunda tespit edip, 2020 yılında programa aldık. 2020 yılında buranın meclis binasının kesin yeri tespit edildi. Bu da konum olarak çok ilginç bir yerde. Sütunlu caddenin hemen üzerinde bulunan alan kentin meclis binası."

'COVID-19 SALGININA RAĞMEN TURİST SAYISI ARTTI'

Syedra'da 2 yıldır kazı çalışmalarının yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Ergürer, kente girişlerin ücretsiz olduğunu ve çok fazla duyulmamasına rağmen turistlerin de oldukça ilgi gösterdiğini aktardı. Geçen yıla oranla 3-4 katı fazla turistin geldiğini belirten Doç. Dr. Ergürer, "Sosyal medya ve medyada verilen haberlerin de etkisiyle turist sayımız gitgide artıyor. Geçen seneye göre bu yıl Covid-19 salgını olmasına rağmen turist sayısı gözle görülür şekilde arttı" dedi.