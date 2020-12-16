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Güncel
Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Spil Dağı'nda sis güzelliği

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Spil Dağı'nda sis güzelliği
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MANİSA'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

Spil Dağında sis güzelliği
Manisa Spil Dağı'nda etkili olan sis ve renk cümbüşü, güzel görüntüler oluşturuyor. Şehzadeler ilçesinde yer alan 1517 metre yüksekliğindeki dağ, doğası ve endemik bitki türleriyle görenleri hayran bırakıyor. Seyrine doyumsuz manzarasıyla huzur veren, yeşilin ve sarının her tonunu barındıran Spil Dağı, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

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