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Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yer: Sivas! Akıllara 'Dana Ferhat'ı getirdi... 18 yıl sonra yine aynı kare

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Son dakika... Yer: Sivas! Akıllara 'Dana Ferhat'ı getirdi... 18 yıl sonra yine aynı kare
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Sivas'ta bir besici, hastalanan buzağıyı otomobiliyle veterinere götürmesi akıllara yine Sivas'ta 18 yıl önce araca bindirilen Dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

Çayboyu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kaya, hastalanan "Adriana" isimli 2,5 aylık buzağısını otomobiliyle veterinerin muayenehanesine getirerek tedavi ettirdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzağısını severken göbeğinin altındaki şişliği fark ettiğini, yürüme güçlüğü çeken buzağısını otomobiliyle taşıdığını söyledi.

Son dakika... Yer: Sivas Akıllara Dana Ferhatı getirdi... 18 yıl sonra yine aynı kare

Yapılan muayenede buzağısının fıtık olduğunun tespit edildiğini belirten Kaya, "Adriana'nın sağlığı için kendi aracımızla getirdik. Veteriner ameliyatın ahırımızda yapılmasının uygun olacağını söyledi. Şimdi tekrar otomobil ile döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Yer: Sivas Akıllara Dana Ferhatı getirdi... 18 yıl sonra yine aynı kare

Buzağısının araçla gezmeyi sevdiğini aktaran Kaya, "Bir zamanlar Sivas'ta 'Dana Ferhat' vardı. Şimdi ise 'Adriana' var. Adriana Lima'yı çok sevdiğim için buzağıma bu ismi verdim." dedi.

Son dakika... Yer: Sivas Akıllara Dana Ferhatı getirdi... 18 yıl sonra yine aynı kare

Sivas'ta 2002 yılında sahibi tarafından veterinere taksiyle götürülen 'Dana Ferhat' dünya basınında kendisine yer bulmuştu.

 

 

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