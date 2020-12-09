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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı

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Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir grup hayvansever, beslenme sıkıntısı çeken sokak köpeği ile 14 yavrusuna sahip çıktı. Hayvanseverler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle köpek ve yavrularını besliyor.

Gelibolu'da sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen hayvanseverler Semra Seyhan Aksel, Nurhayat Kaçak, Zerrin Ekın ve Sevda Uzun, Eğritaş mevkiinde sokak köpeği ile dünyaya getirdiği 14 yavrusunun bakımını üstlendi. Gönüllüler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle köpek ve yavrularını beslemeye başladı. Gönüllülerden Semra Seyhan Aksel, "Biz gönüllü hayvanseverler olarak ilçedeki çeşitli noktalarda bulunan sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz. Bu 14 yavru ve anneyle de Eğritaş mevkiinde karşılaştık. Yavrular çok olunca anne hepsini besleyemiyor. Başlarda anne, yavrularına yaklaştırmıyordu. Sonraları alıştı. Şimdi diğer köpeklerle birlikte bu 14 yavruyu da özel olarak besliyoruz. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu sokak canlarına arkadaşlarla birlikte bu görevimiz devam edecek" dedi.

Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı

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