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Hürriyet
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Güncel
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor

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Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
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İSTANBUL Silivri’de, bir tekstil fabrikasında çalışan Ferdi Çek (26), boş zamanlarında sokaklarda hayvanlar için klarnet çalıyor.

Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışan ve 4 yıl önce klarnet çalmayı öğrenen Ferdi Çek, boş zamanlarında sokaklarda müzik yapıyor. Daha önce de sokak köpeklerinin yanına giderek klarnet çalan Çek, onların ayağa kalkarak havlamasıyla şaşırmış, o anların yer aldığı video ise sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ferdi Çek, bu kez Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek, burada kalan hayvanlara klarnet çaldı. Çek, bunun yanı sıra önce manda daha sonra ise bir tavuk çiftliğine giderek, hayvanlara konser verdi.

Müziği ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Çek, "Daha önce de böyle bir projede yer almıştım. Ben aslında hayvanları anlamak için onlara klarnet çalıyorum. Onların bizlere zarar vermeyeceğini anlatmak için biraz çabalamak istemiştim. Tepki almıştım sosyal medyadan. Hayvanları kullandığım söylendi. Ben böyle bir şey düşünmemiştim. Kesinlikle onları sevdiğim için yani onlara destek olmak için bu işi yapıyorum aslında. Fabrikada çalışıyorum boş zamanlarım da bu işi yapıyorum. Benimsemek amacıyla bunu yapıyorum. Hayvanların sevgisini hissediyorum. Bakış açımı onlara doğru yöneltmek, hayvanları sevdiğimi hissettirmek istedim. Çünkü huzur var onlarda" dedi.
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor

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