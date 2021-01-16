Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Fatih'in meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında martılar ve güvercinler için kuş yemi, kedi ve köpeklere de mama verildi. Diğer yandan hafta içinde de kedi ve köpekler için mama dağıtımı devam ediyor.