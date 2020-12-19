MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriSivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
GeriGüncel Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru mama bırakıldı.

Sivasta sokak hayvanları unutulmadı
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katılımı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bıraktı. Özellikle sokak hayvanlarının yoğun görüldüğü Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki mama kaplarına mama bırakıldı

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Biz doğayı hayvanlarla birlikte paylaşıyoruz, birlikte taşıyoruz. Onların da bir hakkı var. 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diye bir söz vardır. Bu noktada bu canlıların haklarını korumakta bizlerin hem insanı hem de İslami görevleridir. Bugün farkındalık oluşturmak içinde arkadaşlarımızla birlikte 17 besleme noktasına yem, yiyecek bıraktık. Hayvan severlerimize, teşekkür ediyoruz. İlimizde bu noktada hakikaten güzel bir duyarlılık ve farkındalık var. Hiçbir hayvanımız insanımıza öz olarak bakmakla birlikte yine bu kapsamında insanlığa hizmet eden bu tür canlılara bakmak onların hakkını hukukunu gözetmek bizlerin vazifesidir. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum. Biz içeride sıcak, rahat ortamda yaşarken bu canlıların açta açıkta kalması bizim yaşama gayelerimize de aykırıdır. Herkesi sahipsiz hayvanlara bakmaya, muhafaza etmeye davet ediyoruz" dedi.
Sivasta sokak hayvanları unutulmadı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle