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HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Güncel
Hüsnü Ümit AVCI/SÄ°VAS, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 05.12.2020 - 15:02 | Son GÃ¼ncelleme:

Sivas'ta oluÅŸan kÄ±raÄŸÄ± gölgede kar, güneÅŸte bahar görüntüsü verdi

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Sivas'ta oluÅŸan kÄ±raÄŸÄ± gölgede kar, güneÅŸte bahar görüntüsü verdi
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SÄ°VAS'ta, eksi 4 dereceye kadar dÃ¼ÅŸen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oluÅŸan kÄ±raÄŸÄ± kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

Kentte sabah saatlerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 4 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi kÄ±raÄŸÄ±ya neden oldu. KardeÅŸler Mahallesi 33'Ã¼ncÃ¼ Sokak'taki manzara ise gÃ¶renleri ise ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â GÃ¼neÅŸin kendini gÃ¶stermesiyle kÄ±raÄŸÄ± erimeye baÅŸladÄ± ancak gÃ¶lgede kalan alanlar, kar yaÄŸmÄ±ÅŸ izlenimiÂ verdi.

BÃ¶lgedeki parkta oluÅŸan beyaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ gÃ¼zel bir manzara sundu.Â Â

Sivasta oluÅŸan kÄ±raÄŸÄ± gÃ¶lgede kar, gÃ¼neÅŸte bahar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verdi

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