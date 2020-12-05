Kentte sabah saatlerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 4 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi kÄ±raÄŸÄ±ya neden oldu. KardeÅŸler Mahallesi 33'Ã¼ncÃ¼ Sokak'taki manzara ise gÃ¶renleri ise ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â GÃ¼neÅŸin kendini gÃ¶stermesiyle kÄ±raÄŸÄ± erimeye baÅŸladÄ± ancak gÃ¶lgede kalan alanlar, kar yaÄŸmÄ±ÅŸ izlenimiÂ verdi.



BÃ¶lgedeki parkta oluÅŸan beyaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ gÃ¼zel bir manzara sundu.Â Â