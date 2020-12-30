Sivas'ta dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi çocuklar kurtardı

Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, içinde az miktarda su bulunan ve yüzeyi donan Mısmılırmak Deresi'nde yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Dere kenarına inen çocuklardan biri kediyi almaya çalıştı. Bu sırada çevredekiler de, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye olay yerine gelmeden vatandaşların yardımıyla çocuklar yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.



'ONUN DA BİZİM GİBİ CANI VAR'



Yavru kediyi kurtaran çocuklardan Ali Aksoy (15), "Aşağıya indim. Elime almaya çalışırken ısırıyordu. Elime alamadım bu yüzden. Daha sonra bir başka arkadaşımız geldi, o alabildi. Donmuş orada. 10 dakika önce fark ettik orada olduğunu. Ayaklarımız üşüdü ama ne yapalım. O bir kedi. Onun da bizim gibi canı var. Kurtarmasak ölecekti" dedi.