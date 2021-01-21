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Güncel
Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Sivaslı pideci, üşüyen köpeğin üzerine battaniye örtüp, yanına ateş yaktı

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Sivaslı pideci, üşüyen köpeğin üzerine battaniye örtüp, yanına ateş yaktı
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SİVAS'ta, pide fırını işleten Önder Erdemli (48), sabah iş yerini açarken, soğuktan titrediğini fark ettiği sokak köpeğinin üzerini battaniye ile örterek, ısınması için yanına ateş yaktı.

Sivaslı pideci, üşüyen köpeğin üzerine battaniye örtüp, yanına ateş yaktı
Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde pide fırını işleten Önder Erdemli, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, kapının önünde hareketsiz duran sokak köpeğini fark etti. Erdemli, sıfırın altında 20 derece olan havada donmak üzere olan köpeği önce battaniye ile sardı, ardından fırından odun alarak yanında ateş yaktı. Erdemli, daha sonra sıcak suya karıştırdığı makarna ve ekmeği köpeğin önüne koydu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 
Sivaslı pideci, üşüyen köpeğin üzerine battaniye örtüp, yanına ateş yaktı

'BANA SARILIR GİBİ YAPTI'

Mevsimsel soğukların artmasıyla dışarıda kalan hayvanların zorluk çektiğini söyleyen Önder Erdemli, "Sabah biz araçları dahi çalıştıramadık. Fırını açmaya geldiğimde kapının önünde köpeğin olduğunu gördüm. Köpek donmak üzereydi. Köpeğin üzerini önce bir örtüyle kapattım. Daha sonra yanında ateş yaktım. Sıcak suyla makarnayı karıştırıp önüne koydum. Isındıktan sonra gitti. Hayvan ısındıktan sonra bana sarılır gibi yaptı. Bu herkesin yapması gereken bir şey. Bu canlılar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Biz burada gördükçe elimizden geldiği kadar besliyoruz" dedi. 

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