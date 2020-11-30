Site bahçesine gelen tilkiyi besledi

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde cuma günü bir tilkinin site bahçesinde dolaştığı görüldü. Tilki, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sitede yaşayanlardan biri, akşam saatlerinde gelen tilkiyi görünce bahçeye yemek ve su bıraktı. Tilkinin beslendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.