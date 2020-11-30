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Güncel
Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Site bahçesine gelen tilkiyi besledi

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Site bahçesine gelen tilkiyi besledi
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BURSA’da tilkinin, bir sitesinin bahçesinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tilki, apartmanda oturan bir kişi tarafından elle beslendi.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde cuma günü bir tilkinin site bahçesinde dolaştığı görüldü. Tilki, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sitede yaşayanlardan biri, akşam saatlerinde gelen tilkiyi görünce bahçeye yemek ve su bıraktı. Tilkinin beslendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Site bahçesine gelen tilkiyi besledi

 

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