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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Sis altındaki Burdur Gölü, hayran bıraktı

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Sis altındaki Burdur Gölü, hayran bıraktı
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SUYU her geçen gün çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, sisli havada ortaya çıkan manzarasıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve su kaynaklarının azalmasıyla önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, her mevsim sunduğu manzarayla ilgi çekiyor. Yaz aylarında güneşin dağların arkasında kaybolmasıyla seyirlik manzaralar oluşturan Burdur Gölü, son günlerde etkili olan sisle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Amatör fotoğrafçılar da bu güzelliği fotoğraflamak için hem göl sahilinde hem kent ormanının yüksek bölümlerinde deklanşöre basıyor.

Sis altındaki Burdur Gölü, hayran bıraktı

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