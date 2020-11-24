Şehre inen tilkiyi Sivas köftesiyle besleyen esnaf: Ekmeği almadı, köfteyi aldı

Kırsal kesimde yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, dün akşam saatlerinde Sivas kent merkezine indi. Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde tilkiyi fark eden lokanta işletmecisi 3 çocuk babası İsmail Ağkuş, acıktığını düşünerek hayvanın yanına gitti. Ağkuş, kaçmayan tilkiye yöreye özgü meşhur Sivas köftesinden verdi. Köfteyi Ağkuş'un elinden alan tilki gözden kayboldu. O anlar, izleyenleri gülümsetti.

'EKMEĞİ DEĞİL, KÖFTEYİ ALDI

Tilkinin daha önce de bölgeye geldiğini belirten Ağkuş, acıktığını anlayınca yemek vermek istediklerini belirterek, "Aç olduğunu sandık ve köfte ikram etmek istedik. Ben daha önce de tilkiye yakından yemek vermiştim. Kış geldiği için, dağda yiyecek bulamadıkları için şehir merkezine iniyorlar. Duyarlı vatandaşlarımız araziye gittikçe yem bırakmalı. Biz Sivas köftesi ile besledik. Ekmek verdim almadı ama köfteyi aldı. Bizim için güzel bir eğlence oldu" dedi.