Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı

Şanlıurfa’da şehir tiyatrosu oyuncuları, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirlere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Harflerin bulunduğu karton kutuları ellerine alarak, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve araçların yoğun olduğu caddelerdeki kırmızı ışıkta yan yana dizilen oyuncular, koronavirüs mesajı verdi. Yaptıkları koreografi ile koronavirüse karşı, 'Maske, mesafe ve temizlik' mesajı veren tiyatro oyuncularını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefon kamerasıyla kaydetti.