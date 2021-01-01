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Güncel
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı

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Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı
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ŞANLIURFA'da bir grup tiyatrocu koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için yaya ve araç trafiğin yoğun olduğu caddelerde karton kutulara yazılı harfleri yan yana getirerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı
Şanlıurfa’da şehir tiyatrosu oyuncuları, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlem ve  tedbirlere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Harflerin bulunduğu karton kutuları ellerine alarak, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve araçların yoğun olduğu caddelerdeki kırmızı ışıkta yan yana dizilen oyuncular, koronavirüs mesajı verdi. Yaptıkları koreografi ile koronavirüse karşı, 'Maske, mesafe ve temizlik' mesajı veren tiyatro oyuncularını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefon kamerasıyla kaydetti.
Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı

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