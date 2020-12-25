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Güncel
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı

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Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı
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ÇORUM’da 'Boncuk' adı verilen bir köpeğin, Adalet Sarayı’nın önünde sahibini beklediği anlar ilginç görüntüye sahne oldu.

Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı
Çorum’da yaşayan Erol Taş, yanından hiç ayrılmayan köpeği Boncuk’la birlikte Çorum Adalet Sarayı’na geldi. Köpeğini, bina önünde bırakarak içerideki evrak işini çözen Taş, 5 yıldır köpeğin kendisiyle yaşadığını söyledi. Her yere ‘Boncuk’ adını verdiği köpeğinin de geldiğini söyleyen Erol Taş, “Yaklaşık bir saat içeride işim vardı. Boncuk’u adliye binasına alabilmem mümkün değil. Nereye gidersem gideyim; işim bitene kadar kapının önünde hiçbir yere ayrılmadan bekler” dedi.
Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı

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