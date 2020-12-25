Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı

Çorum’da yaşayan Erol Taş, yanından hiç ayrılmayan köpeği Boncuk’la birlikte Çorum Adalet Sarayı’na geldi. Köpeğini, bina önünde bırakarak içerideki evrak işini çözen Taş, 5 yıldır köpeğin kendisiyle yaşadığını söyledi. Her yere ‘Boncuk’ adını verdiği köpeğinin de geldiğini söyleyen Erol Taş, “Yaklaşık bir saat içeride işim vardı. Boncuk’u adliye binasına alabilmem mümkün değil. Nereye gidersem gideyim; işim bitene kadar kapının önünde hiçbir yere ayrılmadan bekler” dedi.