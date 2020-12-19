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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Polisten Deniz Su’ya doğum günü sürprizi

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Polisten Deniz Su’ya doğum günü sürprizi
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ADANA polisi, babası cezaevinde olduğu için maddi imkansızlıklarla boğuşan 3 yaşındaki Deniz Su Kıvrım’ın doğum gününü kutladı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Deniz Su’ya hediyeler de verildi.

Polisten Deniz Su’ya doğum günü sürprizi
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Reyhan Kıvrım (29), eşinin cezaevine girmesinin ardından 3 çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Komşularından aldıkları yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayan ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Deniz Su’nun doğum günü geldi ancak Kıvrım ailesi doğum günü pastası alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden polise ulaşan Deniz Su’nun ablası Fadime Medine Kıvrım (12), “Yarın kardeşimin doğum günü. Ona doğum günü pastası alamıyoruz. Annem çok üzülüyor” dedi.

Bu çağrının ardından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla Deniz Su’nun evine gitti. Kapısını çalan polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Deniz Su, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Polisler, Deniz Su ile kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.

Anne Reyhan Kıvrım (29), polislerin bu sürprizinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Büyük kızım dün polis merkezini arayıp, kardeşinin doğum gününün kutlanması için yardım istemiş. Bu nedenle de polisler gelip, kızımın doğum gününü kutladılar. Bugün çok mutluyum, Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

 

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