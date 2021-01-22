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GeriGüncel Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
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Güncel
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin

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Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
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Düzce'de, polis ekipleri maske denetimi sırasında bankadaki babasını bekleyen 15 yaşındaki R.C.'ye, “Babana söyle 900 lira daha fazla çeksin” diyerek, tutanak tuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde maske ve kısıtlamalara yönelik yaptığı uygulama sırasında bir bankanın önünde bekleyen R.C.’yi gördü. R.C.’ye neden beklediğini soran polis, bankadaki babasını beklediği cevabını alınca, “Babana söyle 900 lira fazla çeksin. Git babanı çağır gelsin” dedi.

Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin

R.C.'nin haber verdiği babası Mehmet Can, çocuğunu banka içerisine sokmak istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi. Polis memuru bunun üzerine Mehmet Can'a, “Yayınlanan kararnamede 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma saati belli. Siz çocuğunuzu dışarı çıkarmışsınız. Evden dışarı çıkması da yasak. Ayrıca koruyucu maskesi de yok” dedi. Ardından kısıtlama kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu.

 

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