Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemediği için aç kalan sokak hayvanlarını Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü unutmadı. Zile İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve sokakları tek tek gezmeye başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, park ve sokaklarda bulunan kedi ve köpeklere su ve mama bıraktı.