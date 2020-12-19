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Güncel
Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat) (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

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Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi
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TOKAT'ta polisler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kendi imkanları ile mama alan polisler, kent genelinde bulunan park ve sokakları gezerek sokak hayvanları için mama bıraktı.

Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemediği için aç kalan sokak hayvanlarını Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü unutmadı. Zile İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve sokakları tek tek gezmeye başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, park ve sokaklarda bulunan kedi ve köpeklere su ve mama bıraktı.
Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

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