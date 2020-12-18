MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriPazarcılardan tezgah podyumda sebze- meyve defilesi!
GeriGüncel Pazarcılardan tezgah podyumda sebze- meyve defilesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Pazarcılardan tezgah podyumda sebze- meyve defilesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazarcılardan tezgah podyumda sebze- meyve defilesi!
Abone Olgoogle-news

Antalya'da bir grup pazarcı, kapalı semt pazarında açtıkları tezgahın üzerinde sebze ve meyvelerle defile yaptı. Bir başkası da sebze kasasını kamera gibi tutup o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Kepez ilçesinin Gülveren Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında esnafın, sebze ve meyvelerle gerçekleştirdiği defile o anları izleyen vatandaşları güldürdü. Perşembe günleri açılan pazara, sabah saatlerinde gelen 6 esnaf ürünlerin sergilendiği tezgahı defile yapılan podyuma çevirdi. Pazarcılar, ellerine soğan çuvalı, mor lahana, domates kasası alıp podyuma çıktı ve manken gibi sebzelerle podyumda yürüdü. Pazarcılardan biri de sebze kasasını sopayla tutarak o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle