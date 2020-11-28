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Güncel
Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Pamuk, tedavi için Ankara’ya götürüldü

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Pamuk, tedavi için Ankara’ya götürüldü
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Samsun’un Havza ilçesinde ön ayakları kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, ilk müdahalenin ardından daha kapsamlı bir tedavi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri tarafından Ankara’ya götürüldü.

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi’nde geçen hafta yaralı halde bulunan yavru köpeğin sahipleri, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden HAYTAP Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş, ‘Pamuk’ adlı köpeği, Samsun’a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP’ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedaviye alındı. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk, ön patilerine takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek.

‘PAMUK, İNSAN GÖRDÜĞÜNDE ARTIK ESKİSİ KADAR TİTREMİYOR’

Samsun’daki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Pamuk, daha kapsamlı bir tedavi için Ankara’ya götürüldü. HAYTAP'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Pamuk korkunç acılar yaşadığı şehre bu kareyle veda etti. Onu, tedavisi için Ankara'da özel bir hastaneye getirdik. Erken müdahalemizle ve doğru insanlarla olduğumuz için ampute olmaktan kurtuldu. Burada tüm kontrolleri yapılıyor. Amputasyon düşünülmüyor, bacaklarındaki yaralar iyileştiğinde protez çalışması başlayacak ve onun yürüdüğünü göreceğiz hep birlikte. Bacaklarındaki yaralarla birlikte ruhundaki yaraları da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsan gördüğünde artık eskisi kadar titremiyor. Pamuk emin ellerde, aklınız kalmasın” ifadelerine yer verdi.

Pamuk, tedavi için Ankara’ya götürüldü

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