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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı

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Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı
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GAZİANTEP Üniversitesi öğrencisi Özgür Turhal, kaza sonucu ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı.

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Özgür Tural, 2 yıl boyunca beslediği ve trafik kazası sonucu ölen Robin isimli köpeğini, üniversite yönetiminin izniyle kampüse yaptırdığı mezara gömdü. Mezar taşına, köpeğinin isminin yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini de yazdıran Tural, "Can dostumu kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi.

Gaziantep Üniversitesi’nin köpeğiyle ilgili kendisine gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Tural, "Üniversitemizin hassasiyet göstererek, yasıma ortak olmasına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmasına minnettarım" diye konuştu.

Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı

 

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