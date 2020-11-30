Narkotik köpeği 'Çayra' emekli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çayra'nın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çayra'nın, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çayra' emekli oldu. Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz 'Çayra', görevini genç köpek Tina'ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz" denildi.