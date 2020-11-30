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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Narkotik köpeği 'Çayra' emekli oldu

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Narkotik köpeği 'Çayra' emekli oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Aydın Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bin operasyona katılan uyuşturucu madde arama köpeği 'Çayra'nın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çayra'nın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çayra'nın, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çayra' emekli oldu. Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz 'Çayra', görevini genç köpek Tina'ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz" denildi.

Narkotik köpeği Çayra emekli oldu

 

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