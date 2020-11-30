Muzdan yumurtaya kadar 85 çeşit turşu yapıyor

Kayseri’de yaşayan Bayram Ali Aydoğan, 46 yıl önce turşucu arkadaşları sayesinde mesleğe başladı. Geçen süreçte işlerini ilerleten Aydoğan, muzdan yumurtaya, kozalaktan balığa kadar 85 çeşit ürünün turşusunu yaptı. Dükkanının içini ve vitrinini kavanozlardaki birbirinden farklı meyve ve sebze turşularıyla dolduran Aydoğan'ın iş yeri ilgi çekiyor.

'EN ÇOK SALATALIK VE KARIŞIK TURŞU TERCİH EDİLİYOR'

Bayram Ali Aydoğan, dükkanında 85 çeşit turşu bulunduğunu söyleyerek, "Kısacası yenilebilecek olan her şeyin turşusu var. En çok dikkat çeken turşularımız; kozalak, muz, yumurta ve balık çeşitleri oluyor. Farklı turşular gören müşterilerimiz duruma şaşırıyor. Vatandaşlarımız en çok salatalık ve karışık turşuyu tercih ediyor" dedi.

Turşu yapımında temizlik ve hijyenin önemli olduğunu kaydeden Aydoğan, "Turşu senede bir defa yapılıyor. Eylül-ekim aylarında yapılan turşular, yıkaması güzel şekilde yapılır. Aynı zamanda salatalığı delme işlemi yapıyoruz. Ayrıca salatalığı doğrayıp, kaya tuzu ve üzüm sirkesiyle beraber turşuyu kuruyoruz. Bununla beraber turşu yapımındaki dikkat ettiğimiz en önemli nokta, temizlik ve hijyen" diye konuştu.

Bayram Ali Aydoğan, ayrıca pandemi döneminde turşu satışlarının arttığını dile getirdi.