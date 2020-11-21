MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriMuş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
GeriGüncel Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Abone Olgoogle-news

MUŞ’ta, sonbahar mevsimi ile birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. İhtişamlı doğasıyla ve yüksek rakımı ile bilinen kentin Kurtik Dağı ve eteklerinde görsel zenginlikler göz doldururken, fotoğraf sanatçıları ise güzellikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştiriyor.

Muşta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş’ta, sonbaharın gelişiyle kentin her yanında muhteşem doğa manzaraları görülmeye başlandı. Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan kentteki akarsuların çevresindeki ağaçların manzarası, ziyaretçilerini cezbediyor. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ile Üçevler köyünün dere kenarında bulunan ve ilkbaharda yemyeşil görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle solmaya başladı. Sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ile çevresindeki doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzaralara ortaya çıkarıyor. Dere kenarında kilometrelerce uzunluktaki alanda bulunan rengarenk ağaçların sararan yaprakları ve çevresindeki göz alıcı güzellikler, görenleri hayran bırakıyor.

Doğanın sonbaharda ortaya çıkardığı bu eşsiz güzelliğinden faydalanan fotoğraf sanatçıları ise bir yandan zorlu yaşamı, bir yandan da renk cümbüşünü fotoğraflıyor. Fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları ise sosyal medya ile kendi sayfalarında paylaşarak, fotoğraf severlerin beğenisine sunuyor.

HEM GEZİ YAPIYORUZ HEM DE MUŞ'UN TANITIMINI YAPIYORUZ

Sonbahar mevsiminin başlı başına bir sanat olduğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Muş’taki fotoğraf sanatçıları olarak sonbahar mevsiminde doğa çekimlerine çıktık. Diğerleri bir mevsim, sonbahar ise başlı başına bir sanattır. Mevsimlerden ilkbahar insanın çocukluğunu, yaz insanın gençliğini, sonbahar ise ihtiyarlığı, kış ise ölümü hatırlatıyor. Doğanın üzerimizde oluşturduğu bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, anı ölümsüzleştiriyoruz” diye konuştu.

Muş’ta sonbahar mevsiminde yedi farklı renk tonunun oluştuğunu söyleyen bir diğer fotoğraf sanatçısı Barış Seven ise, "Bunların fotoğraflarını çekip dijital ortamda ve sosyal medyada paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem Muş’u tanıtıyoruz hem de buraya yabancıları çekmek amaçlı mini geziler yapıyoruz. Sarı renkten mor renge, ortalama yedi farklı rengin bulunduğu ağaçların fotoğraflarını çekiyoruz. Bunları sosyal medyada paylaşıp, insanlarımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle