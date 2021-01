Munzur Gözeleri'nde kış güzelliği

Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü yakınlarında, kayalardan akan yaklaşık 40 su kaynağından oluşan ve Bern Sözleşmesi'ne göre 'kesin korunması gereken alanlar' listesinde yer alan, 2 bin 500 rakımdaki Munzur Gözeleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ve meşe ağaçlarının hakim olduğu alanda boz ayı, kurt, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru gibi yaban hayvanları da barınıyor. Yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul edilen ve her mevsim güzel görüntülerin oluştuğu Munzur Gözeleri, fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanı haline geldi.



'KAR, AYRI BİR CAZİBE KATTI'



Hozat ilçesinden Munzur Gözeleri'ni görmeye gelen Ümit Konak, "Türkiye'nin çoğu kentinden gelenler oluyor. Burası çok rağbet görüyor. Kar aynı zamanda ayrı bir cazibe kattı. Biz de Hozat'tan o yüzden geldik. Kışın da ayrı ziyaret edilmesi gereken bir yer. Şu an tadilat çalışmaları var. Burası tamamlandıktan sonra daha da rağbet göreceğini düşünüyoruz" dedi.



'EN AZ 1500 FOTOĞRAF ÇEKTİM



Ankara'dan gelen Lütfiye Ersoy da arkadaşının övgüsü üzerine Tunceli'yi görmek istediğini dile getirerek, "Övdüğünden daha da güzelmiş. Gelip görmek lazım. Gözeler denilen yere hayran kaldım. En az 1500 fotoğraf çektim. Kendim trekking yapıyorum. Doğasever ve trekking yapan arkadaşlara burayı tavsiye ediyorum. Gelin ve görün. Dışarıdan bakmakla içine girip görmek arasında fark var. Buralar gerçekten keşfedilmemiş yerler" diye konuştu.



Ovacıklı Hülya Ucun ise Munzur Gözeleri'nin her mevsim ayrı güzelliğinin olduğunu kaydederek, herkesin görmesi gerektiğini belirtti.