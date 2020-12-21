Migros’tan sürdürülebilir bir dünya için yine bir ilk

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, faaliyetlerinde sosyal ve ekonomik fayda yaratarak verimlilik sağlamak amacıyla sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde rehber edinen Migros, özgün markalı ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladı.



Böylece Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Migros, kendi markası olan bulaşık deterjanı ambalajlarının üretiminde, yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanacak.



Migros bu proje ile 2021 yılında yaklaşık 10 ton plastiği atık olmaktan kurtararak yüzde 66’ya varan enerji tasarrufu sağlayacak.



Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak tanımlayan ve tüm faaliyetlerinde önceliklendiren Migros, bugünün kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Plastikler için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye ve TÜSİAD tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin imzacıları arasında yer alan Migros, plastik atıkların önüne geçilmesi amacıyla önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında Migros markalı bulaşık deterjanlarının ambalajında kullanılan plastikler için yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanılacak.



“Binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışmasını engelliyoruz”



Plastik atıkların geri dönüşüm altyapılarındaki eksiklikler nedeniyle giderek artan bir küresel sorun haline geldiğini ve tüm ekosisteme karışarak çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, “Plastik atıkların önlenmesi amacıyla geliştirilen bu proje kapsamında, pet şişeler toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Migros olarak özgün markalı ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanan Türkiye’deki ilk perakendeci olduk. Proje ortağımız Kaptan Geri Dönüşüm’ün tesislerine ulaşan pet şişeler, 260 derece sıcaklıkta eritilerek, yüksek filtrasyon cihazlarından geçiriliyor ve tamamen hijyenik hale getirildikten sonra r-pet granüller elde ediliyor. Elde edilen bu granüller ambalaj üreticilerine hammadde olarak gönderiliyor ve böylece binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışması engelleniyor. Ayrıca proje kapsamındaki faaliyetlerin kontrolünü ölçülebilir, izlenebilir sertifikasyon sistemi POPM (Prevented Ocean Plastic) programı ile sağlıyoruz. Ambalajlarında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan tüm ürünlerimizi Prevented Ocean Plastic logosu ile işaretliyoruz” dedi.



“Geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan özgün markalı ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz”



Migros’un bu proje ile 2021 yılında yaklaşık olarak 10 ton plastiği atık olmaktan kurtaracağını vurgulayan Dr. Hülya Günay, bununla yüzde 66’ya varan enerji tasarrufu sağlanacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Projenin ilerleyen aşamalarında ise ürün ambalajında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan özgün markalı-PL ürün sayımızı artırmayı ve ambalaj gramajlarında plastik kullanımını en az seviyeye indirmeyi hedefliyoruz.”