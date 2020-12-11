MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriMarmaris'te, sörf tutkunları sahilde buluştu
GeriGüncel Marmaris'te, sörf tutkunları sahilde buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Marmaris'te, sörf tutkunları sahilde buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te, sörf tutkunları sahilde buluştu
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreyi bulurken, sporcular, rüzgar sörfü yaptı.

Marmariste, sörf tutkunları sahilde buluştu
Marmaris merkezde, denizde rüzgarla yükselen dalgaları gören sörf tutkunlarıAtatürk Caddesi'ndeki 4 kilometre uzunluğunda olan Belediye Halk Plajı'na geldi. Rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreyi bulurken, rüzgar sörfü yapan 7 sporcunun metrelerce yükseğe çıktığı anlar, ve uçurtma uçuranlar plajdakiler tarafından ilgiyle izlendi. Rüzgarın son bulmasıyla kıyıya gelen sporcular, eşyalarını toplayarak, sahilden ayrıldı.

Marmaris'te yaşan İtalyan Antonio Del Mastro, "Eşim Türk, onunla birlikte rüzgar sörfü yapıyorum. Sörf için güzel, rüzgarlı havaları görünce ailemle ve diğer arkadaşlarımla hemen plaja geliyoruz. Sörf bir tutku" dedi.

Sörfçü Özlem Banka da "Rüzgarla dans ediyorum. Rüzgarı gördüğümde sahile koşup, hemen anın tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle