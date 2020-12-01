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Güncel
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Malatya'da kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler

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Malatya'da kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler
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MALATYA'da, bir tarafta sarı, yeşil ve kahverengi tonlara bürünen bahçeler, diğer yandan zirvesi karla kaplı Bey Dağları, görsel şölen oluşturuyor.

Malatyada kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler
Türkiye'nin kayısı üretim merkezi olmasının yanında tarımsal üretimiyle de dikkat çeken Malatya'da kayısı bahçeleri kışa girerken güzel görüntüsüyle hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir arada görüldüğü bahçelerin görüntüsü, adeta tabloyu andırıyor. Zirvesi karla kaplı Bey Dağları da farklı bir güzellik oluşturuyor. Bu doyumsuz manzara, doğa tutkunları ve fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.

 

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