Malatya'da kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler

Türkiye'nin kayısı üretim merkezi olmasının yanında tarımsal üretimiyle de dikkat çeken Malatya'da kayısı bahçeleri kışa girerken güzel görüntüsüyle hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir arada görüldüğü bahçelerin görüntüsü, adeta tabloyu andırıyor. Zirvesi karla kaplı Bey Dağları da farklı bir güzellik oluşturuyor. Bu doyumsuz manzara, doğa tutkunları ve fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.