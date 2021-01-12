Lösemi tedavisi gören Erdem'e 'kamuflaj' sürprizi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hematoloji bölümünde lösemi tedavisi gören Kadir Erdem'in hayalini gerçekleştirdi. Jandarma Özel Harekat personeli olmak isteyen Erdem'in bu isteğinden haberdar olan jandarma ekipleri, beden ölçülerini aldığı Erdem için kıyafet diktirdi. Beresine kadar özel diktirilen jandarma komando kamuflajı, hastanede tedavisi devam eden Kadir Erdem'e hediye edildi. Odasına giren ve elinde kamuflaj kıyafeti olan iki jandarma personelini gören Kadir Erdem, koşarak sarılıp hediye için teşekkür etti. Kıyafetlerini giyen ve hediyesini getiren jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Kadir, iyileşince hayalinin arkasından koşacağını ifade etti.