Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’ndeki 13 istasyonda geçen yıl dünyaya gelen 37 bin 200 kuzunun bulunduğu ağılın kapıları her sabah açılıyor. Kapıların açılmasıyla dışarı çıkan binlerce kuzu, annelerini bulmak için birbiriyle yarışıyor. Dron ile görüntülenen koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturuyor. Kuzular arazide binlerce koyunun arasındaki annesini sesinden tanıyarak yanına gidiyor. Kuzular, bir saat anneleri tarafından emzirildikten sonra yeniden ağıla alınıyor.



Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen TİGEM’de yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, damızlık olarak yetiştiriliyor. Her yıl besicilere katkı sunmak amacıyla ihaleyle satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor. 95 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli 35 bin koyundan elde edilen 37 bin 200 civarındaki kuzu, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve 300 civarında çoban tarafından özenle takip ediliyor. Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, koyunların tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından yavruların her gün aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.



‘1500 HAYVANIN ARASINDAN SANİYELER İÇİNDE ANNELERİNİ BULUYORLAR’



Dron ile görüntülenen buluşmada, bir kuzunun yaklaşık bin 500 hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesine kavuşması dikkat çekiyor. Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, üç aydan sonra sütten kesilerek besiye alınıyor. Kuzulardan büyük bir bölümü ihaleyle satılırken damızlık olarak yetiştirilenler ise daha sonra sürüye dahil ediliyor.



Ceylanpınar Tarım İşletmesi Küçükbaş Hayvancılıktan Sorumlu İşletme Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, 13 ayrı koyun grubundaki kuzularla yaklaşık 95 bin hayvan yetiştirdiklerini ve bunlara özenle baktıklarını belirtti. İşletmede kuzulama sezonunun tamamlandığını ve bu dönemde işlerinin daha da arttığını vurgulayan Bayar, şöyle konuştu:



"Dünyanın en büyük ivesi popülasyonuna sahip işletmemizde kuzu doğumları tamamlandı. Bu sezon 37 bin 200 kuzu doğdu. Burada her şey sistematik olarak ilerliyor. Hayvanların çiftleşme dönemi, kırkım, kuzu doğumları, hepsi belli tarihlerde kayıt altına alınarak yapılıyor. Kuzular kasım ayının 16'sından itibaren doğmaya başlıyor ve doğum sezonu aralık ayının sonlarına doğru tamamlanıyor. Daha sonra 90 gün boyunca kuzuların anneleriyle buluşarak süt emmeleri sağlanıyor."



‘HİÇBİR KUZU BAŞKA BİR ANNEYE GİTMEZ’



Şevket Bayar, işletmede 300'ün üzerinde çobanla çalıştıklarını, görevlilerin kuzuların her şeyi ile yakından ilgilendiğini ve bu durumun hayvanlar için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Her sürüde yaklaşık 600 koyun var, her ağılda ise 800 civarında kuzumuz bulunuyor. Yani buluşma esnasında bir kuzu yaklaşık bin 400 hayvanın içinde çok kısa bir sürede annesini bulabiliyor. Anne ve kuzusu birbirlerini ses ve kokudan tanır. Hiçbir kuzu başka bir anneye gitmez. Bu kuzuların annelerini kısa sürede bulmaları Allah'ın bir mucizesi. Kuzuları yaklaşık 1 saat anneleriyle vakit geçirdikten sonra tekrar ayırıyoruz” şeklinde konuştu.