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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Kuşların akınına uğrayan İzmit Körfezi’nde sonbaharda kartpostallık görüntüler

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Kuşların akınına uğrayan İzmit Körfezi’nde sonbaharda kartpostallık görüntüler
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Binlerce kuşun kapladığı İzmit Körfezi’nde ortaya çıkan görüntüler mest ediyor. Drone ile görüntülenen denizde, su altındaki balıkların bile görülmesi dikkat çekti.

Kuşların akınına uğrayan İzmit Körfezi’nde sonbaharda kartpostallık görüntüler
İzmit Körfezi’nin İzmit sınırları içerisinde kuşlara ayrılan sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Balık popülasyonunun artması ile göç eden kuşların avlanmak için uğrak noktası haline gelen alanı dolduran kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Temizlenen denizde avlanıp güneşlenen kuş türleri havadan görüntülendi. Denizin üstünü kapladığı İzmit Körfezi’nde mest eden görüntüler ortaya çıktı.
Drone ile görüntülenen denizdeki balıkların ise havadan görüntülere yansıması dikkat çekti.

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