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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü sürprizi

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Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü sürprizi
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde koronavirüse yakalanan Halit Samanlı'ya 55'nci yaş gününde, tedavi gördüğü hastanede hemşireler doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü sürprizi
Çiftçi Halit Samanlı, Covid-19 testini pozitif çıkması üzerine 18 Aralık Cuma günü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 7 çocuk babası Samanlı'nın refaketçi olarak yanında kalan oğlu Mesut Samanlı (14) hastane yönetiminden 1 Ocak günü, babasının doğum günü olduğunu bildirerek, sürpriz doğum günü yapabilmek için yardım istedi. Hastane yönetimi Mesut Samanlı'yı kırmadı ve hemşireler, Halit Samanlı'ya pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Hemşire Tülay Yaman, "Bizler normal tedavinin yanında psikolojik destek amacıyla hastalarımızla sohbet ediyoruz. Çünkü hastaların moral desteğine de ihtiyacı var. 2021 yılının ilk gününde, hastamızın doğum günü olduğunu öğrendik. Oğlu bizden rica etti. 'Pastamızı getirebilir misiniz? Hemşire hanım' dedi. Bir nebze de olsa moral olur diye bu güzel olaya dahil olduk. Amacına ulaştıysa ne mutlu bize" diye konuştu.

Halit Samanlı da "Koronavirüs hastası olarak 18 Aralık'ta hastaneye yattım. Hastanede doktor, hemşire ve yardımcı personel bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında moral vererek sürekli destek oldu. Şu anda sağlığım çok iyi. İnşallah en kısa zamanda taburcu olacağım. Bizlere burada olduğu gibi tüm Türkiye'de sürekli destek veren tüm sağlık personeline teşekkür ederiz. Bugün de bana sürpriz yaparak, doğum günümü kutladılar. Beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü sürprizi

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