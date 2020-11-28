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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de KADES uygulaması için tanıtım filmi çekildi

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Kocaeli'de KADES uygulaması için tanıtım filmi çekildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele kapsamında kullanılmaya başlayan KADES uygulaması için tanıtım filmi çektirdi. Filmde tüm oyuncular gönüllü olarak yer aldı.

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasını hayata geçirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, KADES uygulamasının tüm kadınlara ulaştırılması için tanıtım filmi çektirdi. Yeliz Yavuz Ergün yapımcılığında SEKA Film Platosunda çekilen tanıtım filmine Alperen İbrahimoğlu yönetmelik yaparken, görüntü yönetmeliğini ise Kemal Aslan üstlendi. Tanıtım filminde 20 kişilik ekip ve yapım ekibi gönüllü olarak yer aldı. Oyuncular Gamze Dar ve Gökhan Yılmazer’in rol aldığı film kamu spotu olarak yayınlanacak.  

​Film oyuncularından Gamze Dar telefonuna yüklediği KADES uygulamasını deneme amaçlı kullandı. Gamze Dar, KADES uygulamasında bulunan ihbar butonuna basarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından yaklaşık 5 dakika içerisinde gelen polislere teşekkür eden Gamze Dar, “Uygulamadan ihbarda bulunduktan sonra ekipler geldi. Bu uygulama çalışıyor. Allah korusun, şiddetin ne zaman ve ne şekilde geleceğini bilemeyiz” dedi.  

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