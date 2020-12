Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor

Konservatuvar eğitimini başarıyla tamamlayıp, yüksek lisansını sürdüren müzisyen Sadık Şanal, küçük yaşlarda çalmayı öğrendiği kemençeyle halk müziğinin yan sıra arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor. Karadeniz’in vazgeçilmez enstrümanı kemençeyle yeteneklerini zamanla geliştiren Şanal, çaldığı türküleri opera şan tekniği ile seslendiriyor. Yeşilçam müzikleri, Beethoven ve Mozart’ın klasik eserlerini de çalışarak kemençe ile çalmayı başaran Şanal, sınırlarını zorladığı müzik yeteneğini daha da geliştirmeye çalışıyor. Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan Şanal, arkadaşlarıyla rahat çalışma imkânı bulduğu sahil kıyısındaki kayalıklarda eserlerini seslendiriyor.



‘KEMENÇEYİ BOZMUYOR YÜCELTİYORUZ’



Operanın müzikal olarak kendisine çok katkısı olduğunu belirten Sadık Şanal “Ağabeylerimin kurduğu gruba kemençeci bulunamayınca ben mecburen kemençe öğrendim. 14 yaşında mecburen tanıştığım kemençe şimdi benim vazgeçilmezim oldu. Konservatuvar okudum, operayı tercih ettim ve çok sevdim. Opera eğitimim devam ederken kemençeden de vazgeçmedim. Kemençe ile yapılabilecekleri zorluyorum. Kemençeden her name gelebilir. Kemençeden hiç duyulmadık şeyler çalınca insanlara enteresan geliyor, bizi eleştirenler de oluyor ‘neden kemençeyi bozuyorsunuz’ diye. Hâlbuki biz kemençeyi yüceltiyoruz, tanıtıyoruz, kemençe ile çalınabilecek müzikleri gösteriyoruz. Kemençe ile halk müziği, rock, pop, arabesk, klasik eserler çalıyorum. Yeşilçam film müzikleri, Beethoven ve Mozart’ın klasik eserlerini rahatlıkla çalabiliyorum. Kemençe ile çaldığım türküleri seslendirirken opera şan tekniğini uyguluyorum. Kemençenin arasına operayı da sıkıştırıyorum, mükemmel ikili oluyorlar. Pandemi dolayısıyla artık sahne alamıyoruz. 9 aydır çalışmıyoruz. Bu esnada da körelmemek için arkadaşlarla açık alanlarda buluşarak çalışmalar yapıyoruz” dedi.



‘KEMENÇE İLE ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKTI’



Müzisyen Burak Yılmaz da “Kemençeyle tanıdığımız Sadık, opera söylemeye başlayınca önce yadırgadık, sonra biz de söylemeye başladık. Şimdi çok keyif alıyoruz. Kemençe ile alışılmışın dışına çıkarak Karadeniz müziğinin yanında her türlü sesi çıkarabiliyor. Onun müzikle ilgili bu mücadelesine biz de destek oluyoruz. Pandemi dolayısıyla da şu an mekânlar kapalı olduğu için evlerdeyiz. Biz de arkadaşlarla açık alanlarda buluşarak provalara devam ediyoruz, sesimizi açıyoruz, enstrümanlarla çalışıyoruz” diye konuştu.