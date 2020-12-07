Selman KUTLU/KEMALPAŞA, (Artvin), (DHA)
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Kayalıklara sıkışan martıyı, trafik polisi kurtardı
ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde kayalıklara sıkışan martı, trafik polislerince kurtarıldı. Yaralı martı, tedavi altına alındı.
Kemalpaşa ilçesinde denetim yapan trafik ekipleri, sahildeki kayalıklarda sıkışan martıyı fark etti. Kayalıklara inen polis memuru Murathan Tutkun, yaralı martıyı sıkıştığı yerden çıkardı.
Martı, polislerin, haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı martı, tedavi altına alındı.
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